Российские инвесторы заинтересовались строительством в Казани элитного дома престарелых

Инвесторы из регионов РФ заинтересовались проектом строительства в Казани элитного реабилитационного центра для пожилых людей. Объем инвестиций составляет 1 млрд рублей.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, участок для строительства уже подобрали. На реализацию проекта предполагается потратить 2 года.

«Инвесторы задумали строительство сети подобных центров в регионах РФ, они уже достраивают первый комплекс в Барнауле, второй в списке будет Казань», — цитирует Минуллину «РБК-Татарстан».



Ранее стало известно, что правительство выделит на национальные проекты в социальной сфере более 6,5 трлн рублей.