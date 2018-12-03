Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,05—66,95 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По словам эксперта, влияние на курс рубля оказывает приостановка торговой войны между США и КНР. Президенту США Дональду Трампу удалось получить согласие председателя КНР Си Цзиньпина на рост закупок американской сельскохозяйственной и промышленной продукции в обмен на решение Трампа отложить на 90 дней очередное повышение пошлин.

Темой этой недели станут заседания ОПЕК, ОПЕК+, которые состоятся 5—7 декабря. По итогам встречи с саудовским наследным принцем президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны планируют продлить соглашение сделки ОПЕК+, но окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет.

Напомним, нефть получила позитивный импульс (brent — 62,31 долл./бар.), рубль на текущий момент — 66,52 руб./долл.

Ранее стало известно о решении Катара покинуть ОПЕК.