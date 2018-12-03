Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елей.



«Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — приводит «РИА Новости» обращение Милонова в письмах министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу России.

Милонов отметил, что вырубка молодых хвойных деревьев отрицательно сказывается на экологии России. При этом депутат предложил стимулировать продажу живых елей, впоследствии высаживаемых в открытый грунт.

Ранее сообщалось, что в России к 2021 году построят новый дворец Деда Мороза стоимостью в 300 млн рублей.