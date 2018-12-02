В России построят новый дворец Деда Мороза за 300 млн рублей

В Великом Устюге к 2021 году появится новый дворец Деда Мороза. Стоимость проекта — 300 млн рублей.



Новый дворец будет втрое выше нынешнего терема Деда Мороза, в здании будут размещены актовые залы и интерактивные площадки, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Площадь объекта увеличится с 42 до 90 га, на ней разместят новые объекты инфраструктуры. Кувшинников добавил, что проект развития вотчины будет представлен 21 декабря.

Напомним, накануне Всероссийский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом жителей Казани. Путешествие Деда Мороза по России стартовало 8 ноября.