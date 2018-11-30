В России пройдет эксперимент по снижению бедности

Эксперимент по снижению бедности в России пройдет в нескольких пилотных регионах в 2019 году и позволит отработать новую технологию выявления бедных семей для оказания им адресной поддержки.



Среди регионов ПФО в эксперименте примет участие Нижний Новгород. Среди прочих — Иваново, Приморье и Кабардино-Балкария.

«В этих регионах мы будем отрабатывать технологию выявления бедных семей, <...> чтобы выходить на оказание им адресной помощи на основе социального контракта», — цитирует ТАСС главу Минтруда Максима Топилина.

По его словам, ведомство проработает с Минфином вопрос того, «чтобы социальный контракт поддерживался из федерального бюджета».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести социальные контракты для безработных и бедных — это позволит обеспечить их рабочими местами.