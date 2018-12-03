В России штрафы за задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз

Максимальные штрафы для бизнеса в России за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз – с 5 тыс. до 700 тыс. рублей.



Новые правила должны вступить в силу с 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки Минфина в Кодекс об административных правонарушениях.

В настоящее время бухгалтерскую отчетность в течение трех месяцев после ее составления бизнес должен сдавать в налоговые инспекции и Росстат, который отвечает за наполнение государственного информационного ресурса.

Отмечается, что с 2020 года контроль за этим ресурсом переходит к Федеральной налоговой службе (ФНС). Такие поправки в закон о бухгалтерском учете подписал в середине ноября президент Владимир Путин.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при подготовке бюджетной и бухгалтерской отчетности организаций госсектора. За нарушения предусматривается штраф в размере от 1 до 50 тыс. рублей для должностных лиц.