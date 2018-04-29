В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за искажение бухгалтерской отчетности

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при подготовке бюджетной и бухгалтерской отчетности организаций госсектора. За нарушения предусматривается штраф в размере от 1 до 50 тыс. рублей для должностных лиц.

Предполагается, что нарушения будут классифицироваться в зависимости от степени ее искажения в процентном или денежном измерении. К грубым нарушениям будут относить включение в отчет не подтвержденных регистрами бухучета показателей, фиктивных записей о расходах, несуществующих обязательств и других ложных сведений, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект, по которому налоговые органы могут получить доступ к данным финансовых проверяющих.