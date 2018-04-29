В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за искажение бухгалтерской отчетности
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при подготовке бюджетной и бухгалтерской отчетности организаций госсектора. За нарушения предусматривается штраф в размере от 1 до 50 тыс. рублей для должностных лиц.
Предполагается, что нарушения будут классифицироваться в зависимости от степени ее искажения в процентном или денежном измерении. К грубым нарушениям будут относить включение в отчет не подтвержденных регистрами бухучета показателей, фиктивных записей о расходах, несуществующих обязательств и других ложных сведений, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект, по которому налоговые органы могут получить доступ к данным финансовых проверяющих.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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