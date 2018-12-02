СМИ: в понедельник в Башкирии объявят об уходе премьера и министра образования

В понедельник утром в правительстве Башкирии объявят об отставке премьер-министра Рустэма Марданова и министра образования Гульназ Шафиковой.

Нового главу правительства руководитель республики Радий Хабиров пока назначать не намерен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, что на прошлой неделе отставка Марданова обсуждалась активно. По слухам, сам премьер уйдет в уральское отделение Центробанка. А на его место может быть поставлен Ринат Баширов.

Об уходе Шафиковой также уже сообщалось. Министр успела засветиться в паре скандалов. Однако, издание подчеркивает, что на нее написали жалобы почти все подчиненные.