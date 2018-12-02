В Госдепе США заявили о намерении ввести новые санкции по делу Скрипалей

Администрация США намерена ввести вторую часть санкций против России по делу Скрипалей.



«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства», — цитирует ТАСС представителя Госдепартамента.

Агентство уточняет, что ограничительные меры касаются закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает применить санкции.



Напомним, что первый пакет санкций против России по делу Скрипалей Госдеп ввел 27 августа. Ограничительные меры предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям, прекращение любой помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи».