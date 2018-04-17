Судебный департамент Кировской области готов потратить на дрова более 1 миллиона рублей

Управление Судебного департамента Кировской области объявило шесть тендеров на поставку дров в различные суды региона. В сумме начальная стоимость контрактов составила 1,1 млн рублей.

Согласно сообщениям, опубликованным на портале госзакупок, по ряду тендеров уже определены поставщики.

Нерешенным остался вопрос самой крупной закупки: 400 кубометров дров для Советского райсуда в городе Советск. Начальная цена контракта составила 500 тыс. рублей.

«Запрос котировок признан несостоявшимся», — говорится в сообщении.

При этом для Котельничского райсуда в пгт Даровский будет поставлено 160 кубометров дров за 208 тыс. рублей. Изначально заказчик был готов заплатить 240 тыс. рублей.

Слободский райсуд в пгт Нагорск за 107,2 тыс. рублей получит 150 кубометров.

Для Подосиновского районного суда тот же объем обойдется в 97,5 тыс. рублей, для Санчурского — в 127,5 тыс. рублей. Советскому райсуду в пгт Верхошижемье за 80 кубометров дров придется заплатить 38,4 тыс. рублей.