Умарк может пропустить выездную серию «Салавата Юлаева»

Как стало известно «СЭ», лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Линус Умарк может пропустить ближайшие матчи выездной серии по семейным обстоятельствам, требующим его присутствия в Швеции. Уфимцы на следующей неделе сыграют с «Авангардом», «Слованом» и рижским «Динамо».

Последний матч с «Адмиралом» (1:2 по буллитам) швед пропустил по решению тренерского штаба.

В текущем сезоне Линус Умарк набрал за «Салават Юлаев» уже 30 очков (27 передач и три гола). Осенью в одном из домашних матчей он играл с траурной повязкой по причине смерти одного из родственников.