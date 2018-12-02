Группа IC3PEAK выступила в Новосибирске после задержания

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Музыканты IC3PEAK провели концерт в Новосибирске вечером 1 декабря после задержания сотрудниками полиции.

Согласно информации на странице группы в соцсети «ВКонтакте», выступление состоялось в «секретном месте».

О концерте IC3PEAK в Новосибирске также сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на организаторов концерта. По его словам, на концерт пришли сотрудники полиции из-за «жалоб на шум», однако выступление продолжилось.

Концерт закончился поздно вечером, после чего участники группы уехали.

Напомним, что накануне музыканты были задержаны на вокзале Новосибирска. Их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный. По словам менеджера группы Олега Митрофанова, участника группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели». Спустя несколько часов музыкантов отпустили.