Дмитрий Кириченко: «Образцово в этой игре сыграли вратари»

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко подвел итог встречи с «Анжи» (0:0).

— В первом тайме инициатива была на нашей стороне, немного не хватило хладнокровия, чтобы повести счете. Образцово в этой игре сыграли вратари: Александр Беленов отразил пенальти, а Юрий Дюпин раз за разом отбивал все, что летело в створ ворот, а также блестяще играл на выходах. Во втором тайме «Анжи» выглядел лучше, это нужно признать. Качество поля сказалось на игре двух команд, а из-за ветра иногда мяч зависал в воздухе. Но в целом на поле грешить не нужно, оно было одинаковым для всех, — сказал наставник уфимской команды.