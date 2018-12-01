Под Ижевском обнаружили свалку овечьих шкур и копыт

Под Ижевском в районе Костиной Мельницы обнаружили сброшенные в кучу шкуры и конечности мелкого рогатого скота. Специалисты выехали на место для получения проб.

Были взяты пробы на сибирскую язву, поскольку ее споры могут проникнуть в почву. Прилегающая территория была продезинфицирована и огорожена, сообщается на странице Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Как уточнили в ведомстве, свалка будет ликвидирована администрацией Первомайского после получения отрицательного результата на сибирскую язву.

Кроме того, вся информация направлена полицию для выявления виновных.