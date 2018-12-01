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Под Ижевском обнаружили свалку овечьих шкур и копыт

21:26, 01.12.2018
Под Ижевском обнаружили свалку овечьих шкур и копыт
Фото: vk.com/izh_gorsbbzh

Под Ижевском в районе Костиной Мельницы обнаружили сброшенные в кучу шкуры и конечности мелкого рогатого скота. Специалисты выехали на место для получения проб.

Были взяты пробы на сибирскую язву, поскольку ее споры могут проникнуть в почву. Прилегающая территория была продезинфицирована и огорожена, сообщается на странице Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Как уточнили в ведомстве, свалка будет ликвидирована администрацией Первомайского после получения отрицательного результата на сибирскую язву.

Кроме того, вся информация направлена полицию для выявления виновных.

Происшествия Удмуртия
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