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Управление ГИБДД по Самарской области возглавил Юрий Некрасов

20:28, 01.12.2018

Сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников представил нового главу управления региональной ГИБДД полковника полиции Юрия Некрасова.

За годы службы прошел должности от инспектора ДПС до заместителя начальника регионального управления ГИБДД, передает «Волга ньюс».

Юрий Некрасов родился в 1963 г. в Кировской области, в 1998 г. окончил Тольяттинский политехнический институт, в 2005 г. — Академию управления МВД России по специальности юриспруденция.

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