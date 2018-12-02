ОДКБ останется без генсекретаря до 2019 года

Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года.



Встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации не будет известно до нового года, передает РБК со ссылкой на главного советника премьер-министра Армении Пашиняна Арсена Гаспаряна.

При этом представители организации встретятся в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.

Отмечается, что право выдвинуть кандидата на пост генсека ОДКБ принадлежит в настоящее время Армении. Предыдущего генсека Юрия Хачатурова армянские власти отозвали в начале ноября. Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя в Армении.