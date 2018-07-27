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Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении

12:55, 27.07.2018
Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении
Фото: pixabay.com

Генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя. Ходатайство об аресте направлено в Ереванский городской суд.

Обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в 2008 году — тогда господин Хачатуров был начальником армейского гарнизона в Ереване, сообщает РБК со ссылкой на специальную следственную службу Армении.

Следователи требуют его ареста.

Отмечается, что в феврале—марте 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл президентские выборы Сержу Саргсяну, проводила в центре Еревана митинги протеста. Тогда Хачатуров возглавлял городской армейский гарнизон.

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