Во второй половине ноября в России изменили цены сразу 12 автомобильных марок

С 16 по ноября 2018 года цена на автомобили изменились у 12 производителей, официально представленных на российском рынке. О этом говорится в исследовании портала «ЦЕНА-АВТО».

Так, Lexus повысил цены на 13 моделей Lexus — от 26 до 77 тыс. рублей. У Mercedes-Benz подорожали пикап X-Klasse и внедорожник G-Klasse. Их отдельные комплектации прибавили в цене от 70 до 105 тыс. руб. А вот китайский бренд Chery снизил цены на Chery Tiggo 2 и Tiggo 5, передает «Автостат».

Ранее Башкирия и Татарстан вошли в топ-10 регионов РФ по объему рынка поддержанных автомобилей.