Тихона Апокалипсиса осудили на 8 лет за похищение человека и вымогательство

Приволжский районный суд вынес приговор Тихону Апокалипсису и его четверым сообщникам. Их признали виновными в похищении человека и в вымогательстве.

Так, Виктор Санников получил 8 с половиной лет, Тихон Апокалипсис — 8 лет, Роман Давтян — 2 года, Ильфат Мифтахов — полтора года. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Николай Сабанин отправится в колонию общего режима на 2 года.

По версии следствия, 27 июля 2017 года, около 20 часов, обвиняемые возле торгового центра «Олимп» на проспекте Победы в Казани избили знакомого предпринимателя, насильно усадили его в автомобиль ВАЗ-2114 и перевезли в Дербышки.

При этом отобрали сотовый телефон и деньги — 500 рублей. Далее у пленника потребовали 950 тысяч рублей — якобы в качестве компенсации затрат, понесенных в результате отказа от совместной предпринимательской деятельности с одним из ныне обвиняемых. Потерпевший был вынужден согласиться, испугался за свою жизнь.

Согласившегося платить предпринимателя отвезли на квартиру на улице Кул Гали, где продержали до следующего дня. Отпустили, получив расписку на 210 тысяч рублей.



Ранее Вахитовский районный суд Казани приговорил Апокалипсиса к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нападение на сотрудника УФСИН.