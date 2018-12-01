1 декабря в Татарстане ожидается без осадков и до — 10

В субботу, 1 декабря, в Татарстане ожидается небольшая облачность. Без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -5 до -10 градусов, в восточных районах до -15. В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -7°С до -10°С.