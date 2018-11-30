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Главврач онкодиспансера Башкирии заявил об острой нехватке лекарств для больных

15:30, 30.11.2018
Главврач онкодиспансера Башкирии заявил об острой нехватке лекарств для больных
Фото: pixabay.com

Главврач Республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов заявил об острой нехватке лекарств для больных. Об этом он сказал на круглом столе «Совершенствование системы оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями в РБ».

По словам Султанова, в Башкирии не хватает денег на медикаменты для пациентов, которые выходят из стационара и должны лечиться амбулаторно. Главврач подчеркнул, что в результате этого «все, что делалось в стационаре, становится напрасным».

«По двум заболеваниям есть программы, которые позволяют обеспечить лекарства, но такие программы нужны еще по ряду заболеваний», — отметил Султанов.

Добавим, в ближайшее время в Башкирии планируется построить в рамках национального проекта центры амбулаторной онкологии. Каждый из них будет стоить 800 млн рублей. Их оснащение должно производиться за счет средств республиканского бюджета, пишет RBtoday.

Напомним, ранее стало известно, что в Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения республиканского онкодиспансера.

ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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