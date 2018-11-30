Главврач онкодиспансера Башкирии заявил об острой нехватке лекарств для больных

Главврач Республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов заявил об острой нехватке лекарств для больных. Об этом он сказал на круглом столе «Совершенствование системы оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями в РБ».

По словам Султанова, в Башкирии не хватает денег на медикаменты для пациентов, которые выходят из стационара и должны лечиться амбулаторно. Главврач подчеркнул, что в результате этого «все, что делалось в стационаре, становится напрасным».

«По двум заболеваниям есть программы, которые позволяют обеспечить лекарства, но такие программы нужны еще по ряду заболеваний», — отметил Султанов.

Добавим, в ближайшее время в Башкирии планируется построить в рамках национального проекта центры амбулаторной онкологии. Каждый из них будет стоить 800 млн рублей. Их оснащение должно производиться за счет средств республиканского бюджета, пишет RBtoday.

Напомним, ранее стало известно, что в Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения республиканского онкодиспансера.