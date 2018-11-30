Transparency: лошади Кадырова «зарабатывают» втрое больше него

Принадлежащие главе Чечни Рамзану Кадырову 128 лошадей за четыре года принесли Кадырову втрое больше, чем он сам заработал за этот период.

В материале «Трансперенси Интернешнл — Россия» отмечается, что лошади Кадырова, за четыре года принесли ему 98,1 миллиона рублей. Глава Чечни за тот же период, согласно декларациям, заработал в 3,3 раза меньше — 29,2 миллиона рублей.

Антикоррупционная организация отмечает, что по закону Кадыров не обязан декларировать своих лошадей, но должен отражать в декларациях доход, полученный от побед на скачках, а также платить НДФЛ.



В связи с этим организация намерена попросить Управление президента по вопросам противодействия коррупции проверить информацию о том, что Кадыров не задекларировал доходы от скачек и не заплатил подоходный налог с призовых. Если это подтвердится, законодательство предусматривает увольнение должностного лица с формулировкой «в связи с утратой доверия».