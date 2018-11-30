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Прокуратура Тольятти через суд пытается расторгнуть брак между иностранцем и россиянкой

13:24, 30.11.2018
Прокуратура Тольятти через суд пытается расторгнуть брак между иностранцем и россиянкой
Фото: pixabay.com

Прокуратура Тольятти в судебном порядке добивается признания недействительным брака между россиянкой и иностранцем.

По версии ведомства, брак является фиктивным. Он был заключен 30 мая этого года — 23-летняя девушка вышла замуж за 20-летнего гражданина Таджикистана. При проведении проверки установлено, что «молодожены» никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместно нажитого имущества и детей они не имеют.

Брак был заключен с целью получения гражданства России. За это мужчина передал девушке 10 тысяч рублей. После регистрации они больше не встречались, но по устной договоренности должны были через год оформить развод.

Согласно закону, в случае заключения фиктивного брака надзорное ведомство вправе требовать признание брака недействительным. В связи с изложенным прокурор Тольятти обратился в суд.

Напомним, ранее суд в Москве расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Общество
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