Прокуратура Тольятти через суд пытается расторгнуть брак между иностранцем и россиянкой

Прокуратура Тольятти в судебном порядке добивается признания недействительным брака между россиянкой и иностранцем.

По версии ведомства, брак является фиктивным. Он был заключен 30 мая этого года — 23-летняя девушка вышла замуж за 20-летнего гражданина Таджикистана. При проведении проверки установлено, что «молодожены» никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместно нажитого имущества и детей они не имеют.

Брак был заключен с целью получения гражданства России. За это мужчина передал девушке 10 тысяч рублей. После регистрации они больше не встречались, но по устной договоренности должны были через год оформить развод.

Согласно закону, в случае заключения фиктивного брака надзорное ведомство вправе требовать признание брака недействительным. В связи с изложенным прокурор Тольятти обратился в суд.

Напомним, ранее суд в Москве расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.