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В Челнах на заводе «Булгарпиво» произошло задымление

12:34, 30.11.2018
В Челнах на заводе «Булгарпиво» произошло задымление
Фото: vk.com / mchs.tatarstan

В Набережных Челнах на пивоваренном заводе ОАО «Булгарпиво» произошло задымление. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о задымлении поступило накануне, 29 ноября, в 21.11 (мск), говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление в компрессорном помещении — горел кабель в электрощитке. Спасатели ликвидировали пожар в 21.40.

Отмечается, что людей в помещении не было. Технологический процесс не нарушен.

Ранее пожар произошел в офисном здании в Казани. Из здания были эвакуированы около 30 человек посетителей и персонала. В результате ЧП никто не пострадал.

Происшествия Татарстан
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