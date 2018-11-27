Причиной пожара в центре Казани могла стать неисправность электрооборудования
Пожар, который произошел вчера в офисном здании на Университетской, 22, мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования.
«Материальный ущерб в результате пожара устанавливается. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования (антиобледенительной системы обогрева водостока)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Аварийный режим работы мог возникнуть по одной из трех версий: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, нарушение правил монтажа или нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Всего в здании 13 арендаторов. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения посетители и персонал своевременно покинули здание.
Плановые проверки в отношении данного объекта не проводились, так как он относится к субъектам малого предпринимательства. Также установлено, что с октября 2017 года по август 2018-го здание было закрыто на капитальный ремонт.
Вчера утром в офисном здании на Университетской, 22 произошел пожар. Из здания были эвакуированы около 30 человек посетителей и персонала. В результате ЧП никто не пострадал.Происшествия Татарстан
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