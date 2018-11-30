В комплексе «Туган авылым» может появиться гостиница

Руководство ресторанно-развлекательного комплекса «Туган авылым» рассматривает несколько концепций расширения своего проекта, в том числе с появлением на его территории гостиницы.

«Мы развиваем комплекс «Туган авылым», поэтому он будет расширяться. У нас есть территория, так что мы готовим генеральный план развития», — рассказал «Реальному времени» руководитель Bulatov Group Айдар Булатов.

Пока планы развития «Туган авылым» не утверждены, сейчас ведутся проектные работы, рассказал собеседник издания. Когда может начаться реконструкция комплекса, он не уточнил.

«Это же вопрос сначала концепции, потом архитектурного [плана], потом разрешения на строительства. Сроков нет пока», — прокомментировал Булатов.

Накануне на очередном заседании ТРО ВООПИиК зампредседателя организации Фарида Забирова рассказала присутствующим, что руководство комплекса обращалось к ней за консультацией. На встрече ей стало известно, что на месте парковки рассматривается вариант со строительством гостиницы. Ранее «Реальное время» писало, что за советами по реконструкции «Туган авылым» обращались и к помощнику президента РТ Олесе Балтусовой.