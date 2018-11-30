Фермеры Татарстана попросили вернуть систему льготного кредитования ЛПХ

Татарстанские фермеры в рамках совещания по развитию деловой активности сельчан предложили вернуть систему льготного кредитования ЛПХ, которая действовала до 2016 года.

Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов пообещал проработать этот вопрос. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также отметил эффективность существующей в республике поддержки ЛПХ и частных подворий.

«Регионы интересуются нашим опытом. Вчера наша парламентская делегация вернулась из Салехарда, где мы также рассказывали о нашей системе стимулирования деловой активности сельчан. Есть интерес и у соседей из Башкортостана. Результаты уже очевидны», — цитирует Мухаметшина пресс-служба Минсельхоза РТ.

Отмечается, что на поддержку ЛПХ в республике в этом году было выделено 548 млн рублей.



Ранее сообщалось, что в Госсовете Удмуртии считают необходимым вернуться к оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам.