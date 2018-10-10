В госсовете Удмуртии хотят вернуться к поддержке личных подсобных хозяйств

В госсовете Удмуртии считают необходимым вернуться к оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам. Такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил руководитель постоянной комиссии республиканского парламента по АПК Владимир Варламов. По его словам, это позволит несколько сократить отток сельского населения в города.

— Было дело, что мы на корову тем, кто держит две и более коров, давали по 3000 рублей. Я думаю, что мы к этой теме вернемся. Личное подсобное хозяйство — это не просто некая абстракция, это люди, живущие на земле. Постараться всех переселить в мегаполисы — это неправильно, и сегодня только за счет ЛПХ можно удержать сельских жителей в деревне, чтобы они жили и работали там, — отметил Варламов.

Он добавил, что с начала 1990-х численность работников сельского хозяйства в республике сократилась в три раза до примерно 30 тысяч человек. При этом потребность в специалистах в отрасли остается острой.

Ранее в Госсовете Удмуртии тему прогнозируемого сокращения доли ЛПХ в производстве молока поднимали на обсуждении концепции развития молочной отрасли.