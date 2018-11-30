Суд оштрафовал заместителя замглавы администрации Стерлитамака за игнорирование жалобы

Мировой судья судебного участка по Стерлитамаку наложил штраф на заместителя главы городской администрации.

Основанием для принятия решения послужили результаты прокурорской проверки. Установлено, что в мае текущего года в муниципалитет поступило обращение гражданина о незаконном размещении рекламной конструкции в городе. Между тем замглавы горадминистрации по инвестированию, развитию предпринимательства и потребительского рынка направил ответ заявителю с нарушением установленного 30-дневного срока.

По итогам рассмотрения дела заместитель главы городской администрации был оштрафован на 5 тыс. рублей. Не согласившись с указанным решением, чиновник обжаловал его в апелляционном порядке. Решением Стерлитамакского городского суда постановление оставлено без изменения.

Напомним, ранее ФАС оштрафовала департамент рекламы Альметьевска на 1 млн рублей за незаконную предпринимательскую деятельность.