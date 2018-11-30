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Суд оштрафовал заместителя замглавы администрации Стерлитамака за игнорирование жалобы

10:37, 30.11.2018
Суд оштрафовал заместителя замглавы администрации Стерлитамака за игнорирование жалобы
Фото: pixabay.com

Мировой судья судебного участка по Стерлитамаку наложил штраф на заместителя главы городской администрации.

Основанием для принятия решения послужили результаты прокурорской проверки. Установлено, что в мае текущего года в муниципалитет поступило обращение гражданина о незаконном размещении рекламной конструкции в городе. Между тем замглавы горадминистрации по инвестированию, развитию предпринимательства и потребительского рынка направил ответ заявителю с нарушением установленного 30-дневного срока.

По итогам рассмотрения дела заместитель главы городской администрации был оштрафован на 5 тыс. рублей. Не согласившись с указанным решением, чиновник обжаловал его в апелляционном порядке. Решением Стерлитамакского городского суда постановление оставлено без изменения.

Напомним, ранее ФАС оштрафовала департамент рекламы Альметьевска на 1 млн рублей за незаконную предпринимательскую деятельность.

ОбществоВласть Башкортостан
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