Госкомитет РБ утвердил цены на проезд в автобусах в Башкирии

Правительство Башкирии утвердило цены на проезд в автобусах государственного перевозчика. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Стоимость проезда в автобусе при наличной оплате составит 25 рублей, при оплате безналичным способом с помощью банковской или транспортной карты — 20 рублей. Билет в скорых и автобусах, передвигающихся по спецмаршрутам, будет стоить 30 рублей.

Кроме того, тариф на проезд одного пассажира за один километр пути в пригородном и межмуниципальном транспорте установлен в размере 2,50 рубля. Тариф на провоз одного места багажа — 20 рублей.

Напомним, в ноябре «Башавтотранс» ввел безналичный способ оплаты проезда в автобусах.