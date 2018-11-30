Минпросвещения создаст психологический портрет современного ребенка

Министерство просвещения РФ по результатам научных исследований создаст психологический портрет современного ребенка, что поможет выстроить максимально эффективный процесс обучения и воспитания.



«На протяжении длительного времени у нас не было исследований о том, какой сегодня ребенок, с какими потребностями, с какими проблемами, что нужно сделать, исходя из имеющегося научного понимания, практикам, чтобы воздействие системы образования на этого ребенка было максимально эффективным», — цитирует «РИА Новости» заместителя министра просвещения РФ Татьяну Синюгину.

Отмечается, что министерство проведет исследования совместно с Российской академией образования. Они будут связаны с физиологией детского и подросткового возраста, психологическим портретом ученика и детей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

«Эти портреты будут даны для того, чтобы мы понимали, как нам нужно строить методику преподавания предметов, как должно меняться содержание образования. Учитель уже получает в виде документа то, что он должен делать», — сказала замминистра.

Ранее министру просвещения России Ольге Васильевой предложили заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии.