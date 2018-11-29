В Госдуме могут проверить поездку сына Жириновского в США

Комиссия Госдумы по депутатской этике может изучить историю с пребыванием вице-спикера нижней палаты парламента, члена комитета по госстроительству и законодательству Игоря Лебедева, сына Владимира Жириновского, в Майами.

«Формальный повод для разбирательств — если кто-то напишет заявление. Мы же не знаем обстоятельств: там он, здесь, какого года фотографии… Если появится предмет, рассмотрим естественно на комиссии», — цитирует главу комиссии Отари Аршбу «РИА Новости».

Ранее Лебедев выложил в Facebook фотографии из Майами. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов обратил внимание на пост и заметил, что сейчас идет региональная неделя. В ответ Лебедев заметил, что «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции». На данный момент пост в Facebook удален.