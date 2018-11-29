Сын Жириновского назвал Майами избирательным округом, закрепленным за ЛДПР

Вице-спикер Госдумы РФ, член комитета по госстроительству и законодательству и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев назвал Майами избирательным округом, закрепленным за ЛДПР.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии с отдыха из Майами.

«Miami, можно только влюбиться!» — подписал снимки Лебедев (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).



Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов обратил внимание на пост и заметил, что сейчас идет региональная неделя.



«Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее», — написал он в комментариях.



«Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — заявил в ответ Лебедев.

