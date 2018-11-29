Экс-жена Кержакова отсудила у него сына

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляционную жалобу экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. В нем он пытался отменить решение районного суда об опеке бывшей жены футболиста над полуторагодовалым сыном.

На время бракоразводного процесса ребенок останется с матерью. Об этом News.ru сообщил адвокат бывшей жены Кержакова Миланы Тюльпановой.

«Решение суда вступило в законную силу, а это значит, что Александр Кержаков обязан вернуть ребенка матери. Если он этого не сделает, значит, за дело возьмутся судебные приставы. Не исполнить решение суда он не может. Как адвокат я доволен», — заявил Добровинский.



Напомним, бракоразводный процесс между экс-супругами начался еще в октябре, но тогда, после судебного решения, Кержаков отказался отдавать ребенка Тюльпановой.