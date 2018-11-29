Задержанный за коррупцию начальник ГУ МЧС по Саратовской области вышел на работу

Начальник главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев, ранее задержанный по подозрению в коррупции, вернулся к работе.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании начальника главка МЧС по Саратовской области в рамках «мероприятий по пресечению коррупции». Операцию проводили сотрудники Главного управление собственной безопасности ведомства.

По информации «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоупотребление могло быть связано с госконтрактом. Предварительно известно, также был задержан заместитель Качева полковник Алексей Власов.

В настоящее время, как пишет агентство, Игорь Качев вышел на работу, управление работает в штатном режиме. Власов находится в ученическом отпуске.

Напомним, Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС с сентября 2013 года.