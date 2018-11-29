Полиция Туниса задержала французских археологов — СМИ

Эколог, активист и документалист Мохаммед Хуидж рассказал о задержанных полицией Туниса французских археологах.

«Я знаю, что такое полиция в Тунисе. Люди не первый раз пропадают без вести после таких арестов», — рассказал он ИА «Политика сегодня».



По его словам, французов задержали, потому что они отказались отдавать полицейским драгоценности без оформления протокола. Мохаммед Хуидж рассказал, что полицейские часто отбирают древности, после чего перепродают их.

По словам активиста, полиция увезла группу в участок провинции Хаммамет. Предположительно, там их и содержат уже несколько месяцев.



Издание связалось с исполнительным директором Международной федерации за права человека (FIDH) Жулиан Фэлоу и передало сведения об археологах.

«Я сообщу в полицию и Министерство иностранных дел эту информацию», — заявила она.

