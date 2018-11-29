В Германии прошли массовые обыски в офисах Deutsche Bank по делу из «Панамского досье»

Сегодня утром прошли обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и пяти других офисах банка.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры города, факты создания офшорных счетов для клиентов Deutsche Bank были установлены после публикации «Панамского досье».

Под подозрение в отмывании денег попали два сотрудника банка 50 и 46 лет. По данным следствия, они помогали клиентам отмывать деньги, причем банк не сообщал о подозрительных счетах властям.

На фоне этого акции банка сегодня упали более чем на 4%.

В настоящее время следствие выявляет причастность к преступлению других лиц.

Напомним, что 9 мая 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в свободный доступ «Панамский архив» — крупнейшую утечку данных об офшорных компаниях. В нем фигурировали лидеры государств, политики, спортсмены и другие знаменитости.

