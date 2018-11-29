«Уфа-молодежная» сыграла с женским сектором ФК «Уфа» в балетных костюмах

Телеканал НТВ посетил столицу Башкортостана, где в рамках программы «Поедем, поедим» снял сюжет о наиболее популярных в Уфе вещах. В число любимых уфимцами событий, по мнению телеканала, вошли футбол и балет, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».



Учитывая данный фактор, в спортивном зале стадиона «Нефтяник» состоялся необычный мини-футбольный матч. Игрокам «Уфы-молодежной» противостоял женский сектор ФК «Уфа» в балетных костюмах, а судил данную игру известный телеведущий Джон Уоррен.

В настоящее время ФК «Уфа» готовится к матчу 16-го тура чемпионата РПЛ против «Анжи» (Махачкала) в Сочи.

