В 2019 году Казань примет один из этапов Мировой серии по синхронному плаванию

В следующем году один из этапов Мировой серии по синхронному плаванию пройдет в Казани, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на почетного секретаря технического комитета Международной федерации плавания (FINA) Ольгу Брусникину.

«У нас уже есть официальная подписанная договоренность с FINA о проведении (этапа) Мировой серии в апреле в Казани», — сказала Брусникина.

Отметим, что Казань станет первым российским городом, который примет этап Мировой серии по этому виду спорта. При этом президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко не исключает проведения в России предолимпийского Кубка Европы-2019.

Ранее в «Реальном времени» состоялась online-конференция с многократной Олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой.