Медведев разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

Правительство России отменило обязанность водителей устанавливать на автомобили знак «Шипы». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в пояснительной записке.



Отмечается, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и др.



Напомним, что норма, обязывающая водителей наклеивать знак «Шипы», появилась в апреле прошлого года. Предполагалось, что наклейки снизят аварийность на дорогах.

МВД России решило отменить обязанность наклеивать знак «Шипы» в мае этого года, а в ноябре проект постановления был внесен в правительство РФ.