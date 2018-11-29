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Медведев разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

15:25, 29.11.2018
Медведев разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили
Фото: скриншот видео youtube.com

Правительство России отменило обязанность водителей устанавливать на автомобили знак «Шипы». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и др.

Напомним, что норма, обязывающая водителей наклеивать знак «Шипы», появилась в апреле прошлого года. Предполагалось, что наклейки снизят аварийность на дорогах.

МВД России решило отменить обязанность наклеивать знак «Шипы» в мае этого года, а в ноябре проект постановления был внесен в правительство РФ.

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