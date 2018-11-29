Андрей Зюзин: «Работа Цулыгина? На мой взгляд, главный тренер плывет в одиночку»

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин дал оценку выступлению команды в нынешнем сезоне КХЛ.

— Мои субъективные оценки вызывали в хоккейном Башкортостане приличный резонанс, поэтому в этом сезоне от общения с прессой воздерживался: хотелось верить в «Салават» и просто за него болеть. Увы, поводов для радости у башкирских болельщиков пока немного. К сожалению, мы занимаем свое место. Надо признать, что оно отражает тот уровень менеджмента, который у нас есть, и ту работу по организации игры команды, которая проводится.



Работа Цулыгина? На мой взгляд, в свой дебютный сезон главный тренер, по большому счету, плывет в одиночку, а, например, три финна, которые остались в наследство от Вестерлунда, спокойно дорабатывают свои контракты, по сути, отбывают номер. Вот это плавание по волнам, бесхарактерность отражаются на игре команды: она начинает делиться на белую и черную кость, на группировки. Понимаю, насколько Коле тяжело, — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

