Андрей Аршавин: «Один из двух сильнейших в сборной России сидит в СИЗО»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил уровень нынешних футболистов национальной команды. По его словам, в нынешней российской сборной есть два игрока, сильно превосходящие всех остальных.
«Самый сильный по потенциалу в нынешней сборной России, наверное, Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные — ниже уровнем», — передает слова Аршавина корреспондент Sport24.Напомним, нападающий Александр Кокорин на данный момент находится под арестом вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Они устроили драки с водителем Виталием Соловчуком, сотрудником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным. СпортФутбол
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