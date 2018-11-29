Андрей Аршавин: «Один из двух сильнейших в сборной России сидит в СИЗО»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил уровень нынешних футболистов национальной команды. По его словам, в нынешней российской сборной есть два игрока, сильно превосходящие всех остальных.

«Самый сильный по потенциалу в нынешней сборной России, наверное, Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные — ниже уровнем», — передает слова Аршавина корреспондент Sport24.