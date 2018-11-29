В Италии неизвестный взял в заложники 20 человек

В Италии неизвестный взял в заложники около 20 человек в городе Фьюджи.

Отмечается, что инцидент произошел в учебном заведении. 28-летний молодой человек из-за конфликта с руководством заблокировал класс, где находились 20 студентов.

По информации Rai News, нападавший был без оружия.

Прибывшая на место полиция обезвредила мужчину с помощью перцовых баллончиков. В результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции и одна из захваченных студенток. Степень тяжести полученных ими травм не уточняется.

Ранее в Германии обезвредили преступника, захватившего заложника в центре Кельна. По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал.