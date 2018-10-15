Силовики обезвредили захватившего заложника в центре Кельна
Полиция Кельна сообщила об обезвреживании преступника, захватившего заложника в центре города.
«Преступник под контролем. Оперативные меры продолжаются», — говорится в сообщении в Twitter.
Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:
Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich.
— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.
Ранее полиция рассказала о захвате заложников в районе главного вокзала города. Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац. К месту и сейчас силовики не советуют приближаться.
Отметим, что по словам полицейских, погибших не было, так же как и выстрелов, о которых писали СМИ.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым