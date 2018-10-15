Силовики обезвредили захватившего заложника в центре Кельна

Полиция Кельна сообщила об обезвреживании преступника, захватившего заложника в центре города.

«Преступник под контролем. Оперативные меры продолжаются», — говорится в сообщении в Twitter. ‏

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich.

— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

Ранее полиция рассказала о захвате заложников в районе главного вокзала города. Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац. К месту и сейчас силовики не советуют приближаться.

Отметим, что по словам полицейских, погибших не было, так же как и выстрелов, о которых писали СМИ.