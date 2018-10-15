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Происшествия

Силовики обезвредили захватившего заложника в центре Кельна

16:43, 15.10.2018

Полиция Кельна сообщила об обезвреживании преступника, захватившего заложника в центре города.

«Преступник под контролем. Оперативные меры продолжаются», — говорится в сообщении в Twitter. ‏

Ранее полиция рассказала о захвате заложников в районе главного вокзала города. Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац. К месту и сейчас силовики не советуют приближаться.

Отметим, что по словам полицейских, погибших не было, так же как и выстрелов, о которых писали СМИ.

Происшествия
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