Галимова об IC3PEAK: «Комментариев мы не даем, есть министерство молодежи»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос о ситуации со срывом концерта московской группы IC3PEAK, переадресовала его Министерству по делам молодежи РТ.

«В этой части каких-то своих комментариев мы не даем, есть уполномоченное министерство, оно для того и было создано — министерство молодежи, — чтобы заниматься вопросами, касающимися этого направления», — приводит слова Галимой корреспондент «Реального времени».

Ранее Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, говоря о ситуации, заявил, что его больше беспокоит, почему ребята интересуются такой музыкой. При этом он подчеркнул, что запрещать ее — бессмысленно.