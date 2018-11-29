На этапе Кубка IBU выступит 51-летний биатлонист из Гренландии
Сегодня, 29 ноября, на этапе Кубка IBU в шведском городе Идра состоится первый старт сезона по биатлону. Среди заявленных на соревнования участников в мужском спринте оказался 51-летний представитель Гренландии Эйстейн Слеттемарк.
Как сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов Слеттемарк стартует под 68-м номером.
Эйстейн Слеттемарк является участником девяти чемпионатов мира по биатлону, трех чемпионатов мира по лыжным гонкам, а также Олимпийских игр в Ванкувере. Тогда он выступал за команду Дании.
Отметим, что в соревнованиях примут участие 6 россиян, среди которых уфимский биатлонист Антон Бабиков.Спорт
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