Счетная палата: 8,4 млрд рублей на охрану Байкала не дали эффекта

Счетная палата России сообщила о неэффективности 8,4 млрд рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».

«Несмотря на то, что за 2015—2017 гг. и 9 месяцев 2018 г. государственные заказчики программы израсходовали на ее реализацию 8,4 млрд рублей, экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», — говорится на сайте Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что из девяти показателей ФЦП в 2015 году не были достигнуты шесть, а в 2017 году — четыре. Причиной подобного положения дел в Счетной палате назвали несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов программы.

Напомним, что в прошлом году в рамках «Часа Земли» прошла акция под лозунгом «Очисти берега Байкала».