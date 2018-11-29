Жителя Башкирии осудили за смертельный наезд на двух женщин в Татарстане

28-летний житель Башкирии осужден за смертельный наезд на двух женщин в городе Альметьевске в Татарстане.

Установлено, что 30 августа этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля ВАЗ-21099, на большой скорости выехал на красный свет светофора, в результате чего сбил двух женщин.

После аварии преступник скрылся с места ДТП, но впоследствии был задержан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии женщины от полученных травм скончались на месте, рассказали в прокуратуре Татарстана.

Стоит отметить, что мужчина был ранее судим. Суд приговорил его к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Также осужденному необходимо выплатить компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее в республике произошел аналогичный случай. В начале ноября в Альметьевском районе в деревне Новое Каширово нетрезвый водитель сбил трех подростков в возрасте от 14 до 16 лет и скрылся с места ДТП.