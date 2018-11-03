В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил подростков и скрылся

В Альметьевском районе Татарстана в деревне Новое Каширово нетрезвый водитель сбил трех подростков в возрасте от 14 до 16 лет и скрылся с места ДТП.



«В результате ДТП двое подростков от полученных травм скончались на месте, один доставлен в медицинское учреждение Альметьевска», — говорится в сообщении МВД по РТ.

Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 ноября. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан правоохранителями.

Отмечается, что 26-летний водитель Lada Granta не выбрал безопасную скорость движения, а подростки шли по проезжей части, вне зоны пешеходного перехода и не имели на одежде светоотражающих элементов.

Напомним, в Татарстане возросло на 4,6% число аварий, в которых пострадали дети, и в основном — по вине взрослых. Подробно о дорожной ситуации в республике — в материале «Реального времени».