Следком: В деле Минздрава РТ появились новые эпизоды

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В уголовном деле, возбуждавшемся в отношении ныне покойной замглавы Минздрава Елены Шишмаревой и завкафедрой КФУ Елены Фахрутдиновой, появились новые эпизоды. Такой информацией сегодня поделились следователи на брифинге в ИА «Татар-информ».

Напомним, после трагической смерти Шишмаревой ее уголовное преследование с согласия родственников было прекращено, а материалы дела в отношении Фахрутдиновой с обвинительным заключением были направлены в прокуратуру.

Сегодня стало известно — прокуратуры вернула дело на дополнительное расследование, усмотрев в нем «определенные недоработки». Сейчас эти недочеты исправляются.

«В рамках дополнительного расследования выявлены новые эпизоды преступной деятельности», — прокомментировал ситуацию замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома.

Напомним, первоначально следователи придерживались версии, что по указке руководства главврачи татарстанских медучреждений в массовом порядке отправляли своих бухгалтеров на курсы повышения квалификации в АНО «Институт повышения квалификации Прогресс» (далее «Прогресс») по контрактам на общую сумму свыше 8,7 млн рублей, при этом более 5 млн рублей далее было выведено по фиктивным договорам для обналичивания. К концу расследования ущерб по делу сократился до 649 тысяч рублей.